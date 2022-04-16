Bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediliyor - Son Dakika
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Bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediliyor

16.04.2022 10:54
Bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediliyor

Ramazan ayında geçen yıl ihtiyaç sahiplerine iftar yardımlarını ulaştıran Eskişehirli gönüllüler, bu yıl iki mahalleyi daha projelerine dahil etti.

Ramazan ayında geçen yıl ihtiyaç sahiplerine iftar yardımlarını ulaştıran Eskişehirli gönüllüler, bu yıl iki mahalleyi daha projelerine dahil etti.

Muhtarlıklar tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bağışçıların katkılarıyla iftar yemeği dağıtan gönüllüler, bu sene Tepebaşı'nda bulunan Yeşiltepe ve Esentepe Mahallelerini de projelerinin içine aldı.

Bunu bir proje şeklinde başlatan gönüllü Oral Büyüksarı, "Geçen yıl yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşalım diye başladığımız bu dayanışma projesi ile binlerce kişiye ulaşıldı. Bu yıl Orta ve Dede Mahalle Muhtarlıkları, kendi aşevleri ile mahallelerinde 130 ihtiyaç sahibine ulaşmaya devam ediyor. Biz de bu yıl Tepebaşı bölgesinin muhtarlıkları da içine alacak şekilde günde 200 kişiye ulaşıyoruz. Ramazan'ın sonunda ise binlerce insana iftarda ulaşmış olacağız. Ramazan'ın ikinci yarısı bağışlar devam ederse Tepebaşı'ndan 2, Odunpazarı'ndan 2 mahalleyi daha projeye katmak istiyoruz. Çoğu şehir dışında yaşayan hemşerilerimiz ve pilot meslektaşlarım katkı yaptı. Sizin de çorbada tuzunuz olsun isteriz. Ramazan bitiminde ayrıca bağış yapanların ölmüşlerine hatimler bağışlanacaktır. Allah hayırlarınızı şimdiden kabul etsin. Katkı yapmak isteyenler ilgili muhtarlıklara başvurabilir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediliyor - Son Dakika


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