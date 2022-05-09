Bu yıl 35 bin kişi Çanakkale gezisine götürülecek - Son Dakika
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Bu yıl 35 bin kişi Çanakkale gezisine götürülecek

09.05.2022 17:49
Bu yıl 35 bin kişi Çanakkale gezisine götürülecek

Şahinbey Belediyesi, 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi çerçevesinde 2022 yılının ilk kafilesini karanfillerle Çanakkale'ye uğurladı.

Şahinbey Belediyesi, 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi çerçevesinde 2022 yılının ilk kafilesini karanfillerle Çanakkale'ye uğurladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şuana kadar 111 bin 27 öğrenci ile vatandaşı Çanakkale'ye götürdüklerini ve 2022 yılında da 35 bin kişiyi daha şüheda topraklarına uğurlayacaklarını açıkladı.

Şahinbey Belediyesi, 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi çerçevesinde 2022 yılının ilk kafilesini karanfillerle Çanakkale'ye uğurladı. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında başlayan 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi ile 111 bin 27 kişiyi ecdadıyla buluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2022 yılında da 35 bin kişiyi daha şüheda topraklarına uğurlayacak.

"Bayrağına, vatanına sahip çıkan bir nesil yetişecek"

Öğrencileri uğurlamak için havaalanına gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projemiz çerçevesinde 2022 yılının ilk kafilesini yolcu ettik. Daha önce 111 bin 27 öğrencimizi ve vatandaşımızı Çanakkale'ye uğurlamıştık. 2022 yılında da 35 binin üzerinde öğrencimizi ve vatandaşımızı 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' göndereceğiz. Bize bu cennet vatanı emanet eden canlarınızı bu vatan için seve seve feda eden 253 bin şehidimizi ziyaret edecekler. Ayrıca Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale'de 4 şehitliği ihya ettik. O şehitliklerimizde ziyarete açıldı ve gençlerimiz oraları da ziyaret edecekler. Bu vatan topraklarını gençlerimize emanet edeceğiz. Gençlerimiz ecdatlarını ziyaret edip üzerlerine düşen vazifeyi yerlerine getirecekler" dedi. - GAZİANTEP

Bu yıl 35 bin kişi Çanakkale gezisine götürülecek
Bu yıl 35 bin kişi Çanakkale gezisine götürülecek
Bu yıl 35 bin kişi Çanakkale gezisine götürülecek
Bu yıl 35 bin kişi Çanakkale gezisine götürülecek

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bu yıl 35 bin kişi Çanakkale gezisine götürülecek - Son Dakika
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