Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la "tohum topu" yaptı - Son Dakika
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Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la "tohum topu" yaptı

26.05.2022 11:39
Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la "tohum topu" yaptı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çocuklara küçük yaşlardan itibaren ekolojik farkındalık kazandırılması için Buca Akşemsettin İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, eski çağlardan beri tohumların muhafazası için kullanılan "tohum topu" yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çocuklara küçük yaşlardan itibaren ekolojik farkındalık kazandırılması için Buca Akşemsettin İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, eski çağlardan beri tohumların muhafazası için kullanılan "tohum topu" yaptı. Yapılan tohum topları yine çocuklarla haziran ayı başındaki Dünya Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde 4 Haziran'da toprakla buluşturulacak.

Küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişikliklerine ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmayı ilke edinen Buca Belediyesi, gelecek kuşaklarda bu bilinci oluşturmak için yaptığı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Akşemsettin İlkokulu öğrencileri ile okul bahçesinde bir araya gelerek geleneksel tohum topu yapımı gerçekleştirdi. Ağaç ve çeşitli bitki tohumlarını içeren tohum topları, aynı zamanda afetlere karşı mücadele bilinci ve çevre sorunlarına hassasiyet oluşturulmasını amaçlıyor.

Heyecanla bekliyorlar

Tohumların gelişmesi için uygun ortam oluşuncaya kadar tohumun korunmasını sağlayan çok eski bir yöntem olan "tohum topu", aynı zamanda çocuklar için eğlenceli bir aktivite oldu. Eski çağlardan beri tohumların gelecekte kullanılmak üzere killi toprak içine saklandığını öğrenen çocuklar, bu tohumları toprakla buluşturmak için sabırsızlandıklarını dile getirdiler.

Kılıç: "Çocuklar doğaya çöp değil tohum atacak"

Öğrencilerle tohum toplarını yaparken keyifli bir sohbet de gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tohum toplarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nden bir gün önce çocuklarla birlikte Buca'nın ormanlarıyla buluşturacaklarını belirtti. Bu sayede çocukların belediyenin yürüttüğü iklim değişikliği hareketine de katkı koyacaklarını dile getiren Kılıç, "Çocuklarımız bu farkındalık projemizde doğaya çöp değil tohum atacak" dedi. - İZMİR

Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la tohum topu yaptı
Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la tohum topu yaptı
Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la tohum topu yaptı
Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la tohum topu yaptı
Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la tohum topu yaptı
Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la tohum topu yaptı
Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la tohum topu yaptı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la 'tohum topu' yaptı - Son Dakika


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