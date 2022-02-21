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Bünyamin Çiftçi: "Çayırova'ya vizyon katacak dev yatırımlar hayata geçireceğiz" - Son Dakika

Bünyamin Çiftçi: "Çayırova'ya vizyon katacak dev yatırımlar hayata geçireceğiz"

21.02.2022 10:19
Bünyamin Çiftçi: "Çayırova'ya vizyon katacak dev yatırımlar hayata geçireceğiz"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye vizyon katacak dev yatırımlar hayata geçireceklerini söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye vizyon katacak dev yatırımlar hayata geçireceklerini söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Ordulular Derneği'nin yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernekleri önemsedikleri ve her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Çiftçi, dernek üyelerine üç yılda yapılan hizmetleri ve devam eden projeleri anlattı. Çayırova'ya değer katacak ve prestij kazandıracak yatırımların bir bir başladığını, amaçlarının ilçenin sorunlarına kalıcı çözüm üretmek olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi; eğitim, kültür, sanat ve sporda da adından söz ettiren bir ilçe olmak için çok önemli organizasyonlar ve adımlar attıklarını ifade etti. Hastane, kent meydanı, millet bahçesi ve küçük sanayi sitesi, spor lisesi gibi Çayırova'ya vizyon katacak dev yatırımları hayata geçireceklerini söyleyen Çiftçi, "Sizler için özveriyle çalışıyoruz, daha iyi bir Çayırova için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sessiz sedasız güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi: Çayırova'ya vizyon katacak dev yatırımlar hayata geçireceğiz
Bünyamin Çiftçi: Çayırova'ya vizyon katacak dev yatırımlar hayata geçireceğiz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyamin Çiftçi: 'Çayırova'ya vizyon katacak dev yatırımlar hayata geçireceğiz' - Son Dakika


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