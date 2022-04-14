Burhaniye'de sofralar bereketlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de sofralar bereketlendi

14.04.2022 09:55
Burhaniye'de sofralar bereketlendi

Burhaniye Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kolilerini dağıtmaya başladı.

Burhaniye Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kolilerini dağıtmaya başladı. Burhaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlanan gıda erzak kolileri aralıksız mahalle mahalle dağıtılıyor.

Burhaniye Belediyesine erzak yardımı almak için dilekçe ile başvuru yapan vatandaşların Belediye tarafından kurulan Sosyal Yardım İşleri Komisyonunca uygun bulunanları ve ayrıca Mahalle muhtarlarının ve belediyenin daha önce tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan paketler Ramazan'da sofraları bereketlendiriyor. Ramazan ayı dolayısıyla belediye tarafından başlatılan erzak bağışlarının yanı sıra belediyenin kendi kaynaklarınca tedarik edilen bini aşkın paket vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce hazırlanan, içlerinde kuru bakliyat, yağ, peynir ve tatlı gibi temel gıda ihtiyaçları bulunan paketlerinin dağıtımında Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor. Ramazan ayı boyunca dağıtımın tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini yaşadıklarını söyledi. Başkan Deveciler başlattıkları kampanya ile gıda desteklerini arttırdıklarını belirterek "Bağışçılarımızla ihtiyaç sahiplerimizi bu şekilde bir araya getirmenin de gururunu yaşıyoruz. Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de sofralar bereketlendi
Burhaniye'de sofralar bereketlendi

YORUMLAR
500
75 yaşındaki davulcu, köyü sahura kaldırıyor 75 yaşındaki davulcu, köyü sahura kaldırıyor Din görevlilerinin öncülüğünde yüzler gülüyor Din görevlilerinin öncülüğünde yüzler gülüyor

Burhaniye Belediyesi, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de sofralar bereketlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
12:11 Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor: Beni rehin alıp 3 gün boyunca cinsel istismarda bulundu
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
08:59 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?
08:56 ABD polisinin ırkçı şiddeti son bulmuyor! Siyahi bir genç başından vuruldu
08:41 Erken seçimin habercisi mi? YSK il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını temmuz ayına kadar yeniden belirleyecek
08:39 Sadakatsiz dizisinde Derin'in büyük ihaneti öğrenmesi bölüme damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de sofralar bereketlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement