Balıkesir'de küçük klarnetçi geleceğin Hüsnü Şenlendirici'si olmak istiyor - Son Dakika
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Balıkesir'de küçük klarnetçi geleceğin Hüsnü Şenlendirici'si olmak istiyor

15.08.2022 01:15
Balıkesir'de küçük klarnetçi geleceğin Hüsnü Şenlendirici'si olmak istiyor

Burhaniye ilçesinde, düğün çalgı ekibinde görev alan 9 yaşındaki Kağan Tur, başarısı ile takdir topladı.

Burhaniye ilçesinde, düğün çalgı ekibinde görev alan 9 yaşındaki Kağan Tur, başarısı ile takdir topladı. Konservatuvara gitmek istediğini anlatan Tur, Hüsnü Şenlendirici gibi iyi bir klarnetçi olmak istediğini söyledi.

Edremit Yılmaz Akpınar İlkokulu 4.Sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Kağan Tur, babası ile birlikte düğünlerde görev almaya başladı. Ekipte klarnet çalan Turan Ekici'den dersler alan küçük Kağan, düğünlerde babası ve ustası ile birlikte klarnet çalmaya başladı. Burhaniye de Senanur- Furkan Doğan çiftinin düğününde görev alan küçük klarnetçi ilgi odağı oldu. 2 yıldır klarnet çaldığını anlatan Yur, konservatuvara gitmek istediğini söyledi. Davul çalan babası Ahmet Yur ve ustası Turan Ekici ile birlikte Ören Mahallesindeki düğünde görev alan Kağan Yur, ilgi odağı oldu. Klarneti çok sevdiğini anlatan Kağan Yur, "Evet ben bu klarneti seviyorum. İnşallah gelecekte Hüsnü Şenlendirici gibi olurum. Ustam öğretiyor. Babam başlattı. İnşallah, konservatuvara giderim. İyi bir çalgıcı olurum. Buna 7 yaşımdayken başladım. Şimdi 9 yaşamdayım. 15 yaşıma girince daha iyi olacağım İnşallah" dedi. Baba Ahmet Yur da, "Oğlum Kağan'ı klarnetçi yapmak istiyorum. Arkasındayım devamlı. Ben 30 seneden beri bu işi yaparım. Burhaniye çevresinde çoluk çocuk beni tanır. Burhaniye' de davulcu şov Ahmet dedikleri zaman herkes tanır. Çoluk çocuğu tanır. Allah, bereket versin. Çoluğumu çocuğumu Burhaniye'de büyüttüm. Oğlumun arkasındayım. İnşallah, güzel bir şey olur. Konservatuvara göndermeye karar verdim. Yani olursa. Olmazsa gene Burhaniye de devam eder yani her zaman. Allah, Burhaniye'nin toprağına çoluğuna çocuğuna zeval vermesin. Her şeyimi Burhaniye' de yaptım" dedi. Turan Ekici ise, " Kağan benim çırağım. 1,5 sene oldu ders vermeye başlayalı. İlerde çok güzel bir klarneti olacağına eminim. Allah, ilerisini açık yapsın. En sevdiğim çırağım. İnşallah, Hüsnü gibi bir klarnetçi olacak ilerde. Türkiye'de değil, dünyaya tanıtacak kendini" diye konuştu. - BALIKESİR

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Balıkesir'de küçük klarnetçi geleceğin Hüsnü Şenlendirici'si olmak istiyor Balıkesir'de küçük klarnetçi geleceğin Hüsnü Şenlendirici'si olmak istiyor
Kaynak: İHA

Hüsnü Şenlendirici, Furkan Doğan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de küçük klarnetçi geleceğin Hüsnü Şenlendirici'si olmak istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de küçük klarnetçi geleceğin Hüsnü Şenlendirici'si olmak istiyor - Son Dakika
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