Burhaniye, Kitap Fuarına Hazır - Son Dakika
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Burhaniye, Kitap Fuarına Hazır

16.07.2022 18:03
Burhaniye, Kitap Fuarına Hazır

Bu yıl 3 'üncüsü düzenlenen ve ana teması “Bin Yıllık Tarihten Bin yıllık Kitaba” olan Burhaniye Kitap Fuarı için hazırlıklar tamamlandı.

Bu yıl 3 'üncüsü düzenlenen ve ana teması "Bin Yıllık Tarihten Bin yıllık Kitaba" olan Burhaniye Kitap Fuarı için hazırlıklar tamamlandı.

27-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak fuarın açılışını, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, milletvekilleri, yazar ve sanatçılar yapacak.

TİYATRO, SİNEMA, MÜZİK, EDEBİYAT

Edebiyat dünyasından Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Buket Uzuner, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Erendiz Atasü, Tuna Kiremitçi, Işık Öğütçü ve onlarca yazarın katılacağı fuarda katılımcılar, söyleşi ve imza günleriyle kitap dostlarıyla birlikte olacak.

Fuar kapsamında bu yıl ayrıca Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı'nda açık havada sinema gösterimi yapılacak. Hakikat Şeyh Bedrettin filminin gösterimi öncesinde oyuncu ve yapımcılarla söyleşiler yapılacak. Açık hava sinema gösterimleri kapsamında Neşeli Günler filminin yanı sıra sinema eleştirmeni Atilla Dorsay'ın son kitabında anlattığı Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi de izleyici ile buluşacak.

Sinema gösterimlerine eş zamanlı olarak Ören Amfi Tiyatro'da, Bülent Parlak'ın "Bir Beyin Hikayesi", Nazan Kesal'ın "Yaralarım Aşktandır" ve "Eşekler Karnavalı" adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Ayrıca Tuna Kiremitçi, Paul Dwyer, Nurdan İpek, Erdal Bayrakoğlu ve Muzaffer Özdemir, İskele, Öğretmenler Mahallesi ve Ören'de dinletiler sunacak. Ören plajda ise OZBİ sahne alacak.

DEVECİLER: "BU YIL DA BEŞ GÜN SANATLA SOLUKLANACAĞIZ"

Fuar çalışmaları hakkında bilgi veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Geçtiğimiz yıl 60 bin sanatseveri ağırladık. Bu yıl hedefimiz 100 bin sanatseveri sanatla buluşturmak. Her yıl daha geniş kitlelere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Tuna Kiremitçi, Sinema, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye, Kitap Fuarına Hazır - Son Dakika

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