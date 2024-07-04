Yerel

Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: "Sendikamız üyeleri sabah mesaiye yarım saat geç gelecek, akşam da yarım saat erken çıkacaktır"

"Hükümetle mutabakata varmadık, imza atmadık"

"Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin ödenmesinin önünde sadece yasal düzenleme engeli bulunmaktadır"

ANKARA - Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Servis hizmetinin kaldırılmasıyla bu anlamda büyük bir mağduriyet yaşayan üyelerimiz için eylem kararı aldık. Bu karar; servis hizmeti yeniden verilmeye başlayıncaya kadar sendikamız üyesi SGK çalışanları sabah mesaiye yarım saat geç gelecek, akşam da yarım saat erken çıkacaktır" dedi.

Büro Memur-Sen, geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirleri paketi, kamu çalışanlarının kazanımları ve hayata geçirilmesi beklenen taleplerinin karşılanması için dört aşamalı eylem düzenleneceğini açıklamıştı. Bu çerçevede birinci aşama olan kokart takma eyleminde bulunan Büro Memur-Sen, ikinci aşamada ise sendikanın tüm Türkiye şubelerinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak, dilekçe kampanyası düzenledi.

Bu çerçevede, Ankara'da Abdi İpekçi parkında düzenlenen eylemde açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memur haklarının toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar olduğunu dile getirdi.

"Hükümetle mutabakata varmadık, imza atmadık"

TÜİK'in açıkladığı rakamlar üzerinden Memur-Sen ve bağlı sendikalarına karşı art niyetli bir kampanya yürütüldüğünü belirten Büro Memur-Sen Başkanı Yusuf Yazgan, "Konfederasyon olarak yüzdelik zam konusunda, hükümetle mutabakata varmadık, imza atmadık. Konuyu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıdık. 2024 ve 2025 yıllarına ait uygulanacak zam oranları bizim imzalamadığımız, Hakem Kurulu'nun karar verdiği rakamlardır. Bu rakamları kabul etmediğimizi o zaman da haykırdık, yine haykırıyoruz. Dün itibariyle açıklanan TÜİK Haziran ayı yüzde 1,4 sözde enflasyonu ve 2024 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 24,73 olarak ilanı, 7. Dönem Toplu Sözleşme'deki 2024-2025 yıllarına ilişkin memur maaş zammına imza atmamamızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda servis hizmetinin 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini aktaran Yazgan, "286 servis aracıyla, 5 bin 600 SGK çalışanına verilen servisin sona ermesiyle, SGK çalışanları işyerlerine toplu taşıma ya da kendi araçlarıyla gelip gitmeye başlamıştır. Ankara'da 34 merkez müdürlüğü bulunmaktadır. Çubuk'ta oturan bir SGK çalışanımız Etimesgut'taki işyerine, Sincan'da oturan bir SGK çalışanımız Hasanoğlan'daki SGK Arşiv merkezine toplu taşımayla ulaşmaya çalışmaktadır. Merkez ilçe olmasına karşın, aradaki mesafelerin saatlerce sürdüğü hepimizin malumudur. Bu sadece başlangıçtır. İhalesi biten bütün kurumlarda ihaleler yenilenmeyecek, SGK gibi mağduriyetlere yeni kurumlar eklenecektir" dedi.

"Sendikamız üyeleri sabah mesaiye yarım saat geç gelecek, akşam da yarım saat erken çıkacaktır"

Hizmet kolunda Ankara'da yaklaşık 27 bine yakın kamu görevlisi servis hizmetinden faydalandığını ve bunların yaklaşık bin 500'ü engelli kamu görevlisi olduğunu dile getiren Yazgan, "Büro Memur-Sen olarak servis hizmetinin kaldırılmasıyla bu anlamda büyük bir mağduriyet yaşayan üyelerimiz için eylem kararı aldık. Bu karar; servis hizmeti yeniden verilmeye başlayıncaya kadar sendikamız üyesi SGK çalışanları sabah mesaiye yarım saat geç gelecek, akşam da yarım saat erken çıkacaktır" diye konuştu.

Kamu görevlilerinin en önemli taleplerinden birinin 3600 Ek Gösterge konusu olduğuna değinen Yazgan şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge konusu ilk defa 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanan, ilk olarak 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan ve 7. Dönem toplu sözleşmede '1. dereceye yükselmiş kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması hususunda yetkili Konfederasyon olarak Memur-Sen'le ortak çalışma yapılması' şeklinde karara bağlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından meydanlarda defaatle sözü verilen bir husustur."

"Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin ödenmesinin önünde sadece yasal düzenleme engeli bulunmaktadır"

Toplu sözleşme kazanımı olan ve sendikalı kamu görevlilerine ödenen ikramiyenin ödenmemesinin mağduriyete yol açtığını aktaran Yazgan, "2024 bütçesinde karşılığı bulunan Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin ödenmesinin önünde sadece yasal düzenleme engeli bulunmaktadır. İptal sonrası Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 'kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını kimseye yedirmeyecekleri' beyanları neticesinde en kısa zamanda çözüme kavuşması beklentimizken, ilk torba yasada yer almadığını görmek derin bir hayal kırıklığına neden olmuştur" dedi.

Büro Memur-Sen'den yürüme eylemi

Sendikaya üye kamu görevlileri için bir haftalık kokart takma eylemi başlattıklarını belirten Yazgan, 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek Bolu-Ankara yürüyüşüne kadar sürecek imza kampanyası başlattıklarını kaydetti.

Ayrıca, imza kampanyasının ardından 24 Temmuz'a kadar bu taleplerin gerçekleşmemesi halinde yürüme eylemi gerçekleştireceklerini aktaran Yazgan, 3600 Ek gösterge ve diğer talepleri, 3 milyon 600 bin adım atarak Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek tekrar gündeme getireceklerini söyledi.