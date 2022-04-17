Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz - Son Dakika
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Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz

17.04.2022 13:27
Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki hafta önce temeli atılan Adliye Kavşağında Fuar Caddesi girişine sinyalize olmadan giriş yapılacak şekilde alternatif güzergah oluşturabilmek için yapılan köprüde kiriş montajları başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki hafta önce temeli atılan Adliye Kavşağında Fuar Caddesi girişine sinyalize olmadan giriş yapılacak şekilde alternatif güzergah oluşturabilmek için yapılan köprüde kiriş montajları başladı.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, akıllı kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem yatırımları gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiğin tıkanan damarlarını yeni köprülü kavşaklarla açıyor. Yeni adliye binasının da taşınmasıyla birlikte Yakın Doğu Çevre Yolunun İstanbul Caddesi'ne bağlantı noktasındaki trafik yükü her geçen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi bu sorunu iki luplu kavşak ile çözüme kavuşturuyor. Yaklaşık iki hafta önce temeli atılan proje çerçevesinde, 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu yapılacak.

Köprülerde imalat başladı

Yaklaşık 75 milyon liraya mal olacak kavşağın 5,5 ay gibi kısa sürede bitirilmesi hedeflenirken, bölgede hummalı bir çalışma sürüyor. Yakın Doğu Çevre Yolundan Fuar Caddesi girişine sinyalize olmadan giriş yapılacak şekilde alternatif güzergah oluşturabilmek için yapılan köprüde kiriş montajları başladı. İki açıklıklı 3 ayaklı köprü için 20 adet kiriş montajı yapıldı. - BURSA

Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz
Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz
Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz
Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz
Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Adliye Kavşağında çalışmalar tam gaz - Son Dakika


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