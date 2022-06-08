Bursa'da şoförlere güvenli sürüş eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 24 saat esasıyla çalışan ve uzun mesafe kat eden şoförlere, güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi verildi. Deneyimli sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla kayganlaştırılan zeminde hünerlerini sergiledi.

Ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin daha donanımlı hale gelebilmesi amacıyla eğitim programlarına da aksatmadan devam ediyor. Bu çerçevede, kurumun farklı birimlerinde görev yapan şoförlere yönelik 'Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi' düzenlendi. Belediye meclis salonunda verilen teorik eğitimde Eğitmen İlter Can, güvenli ve defansif sürüşün önemi, uykusuzluk ve yorgunlukla mücadele teknikleri ve kronik hastalıkların olumsuz etkileriyle başa çıkabilmenin yolları konusunda şoförlere bilgi verdi.

Eğitimin uygulama aşaması ise BUTTİM'deki ek hizmet binası şantiyesinde yapıldı. Eğitim alan şoförler için özel olarak oluşturulan parkur, ilk olarak itfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla kayganlaştırıldı. Daha sonra binek araç, kamyonet ve ağır vasıta kullanan sürücüler, Eğitmen Dilek Çağlar'ın gözetiminde kaygan parkurda hünerlerini sergiledi.

Eğitime atılan şoförler; manevra hareketleri, geri park etme, direksiyon hakimiyeti ve ABS-ESP frenleme teknikleriyle eğitmenlerden tam not aldı. - BURSA