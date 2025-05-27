Buse Ekrem: Engelleri Aşan Azim

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Buse Ekrem, doğuştan Spina Bifida hastalığına rağmen hayatın hiçbir alanında geri durmuyor. Aynı anda iki üniversitede eğitim gören Ekrem, yerel basında muhabirlik, kameramanlık ve sosyal medya uzmanlığı yaparak azmiyle örnek oluyor.

Doğuştan Spina Bfida hastalığına sahip olan 24 yaşındaki Buse Ekrem, mesleğini icra ederek yerel basında muhabirlik ve sosyal medya uzmanlığı yaparken hem de iki üniversiteyi aynı anda okuyor. Dört yıllık yönetim bilişim sistemleri son sınıf ile iki yıllık sosyal medya yöneticiliği 1'inci sınıf öğrencisi olan Buse Ekrem, "Karasu'da faaliyet gösteren bir gazetede sosyal medya uzmanı olarak çalışıyorum. Bir aydır aktif olarak muhabirlik ve kameramanlık da yapıyorum. Habercilikte aktif olarak çalışmak zorundayız. Ofiste çalıştığım için daha rahatım. Sadece sahada zorluklar yaşıyoruz. Benim yaşıtlarıma söylemek istediğim şey, ne olursa olsun engellerinize rağmen pes etmeyin, savaşmaktan geri durmayın. Ben pes etmedim, buradayım. Siz de sesinizi duyurun" diye konuştu. - SAKARYA