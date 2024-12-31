Büyükçekmece Belediye Başkanı\'ndan 2025 Yılı Mesajı

Yerel

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "2025 yılı barış, huzur, mutluluk ve özgürlük yılı olsun" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Savaşların ve ekonomik sıkıntıların hüküm sürdüğü zorlu bir yılı geride bıraktık. Her şeye rağmen yeni bir yıla daha umutla giriyoruz. Önümüzde yepyeni hedefler, umutlar ve beklentilerle dolu bir yıl var. Sevgi ile bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz. İnancım odur ki; büyük Büyükçekmece ailemle beraber 2025 yılında da çok daha büyük hizmetlere imza atacağız, mutluluk şehrimizi daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız. Yeni gelen yılı da birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçireceğimize inancım tamdır. İnsanlar, ülkeler ve milletler arasındaki ilişkilerde barış ve huzurun egemen olması, karşılıklı saygı ve hoşgörünün düşmanlıklara ve nefrete galip gelmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle büyük Büyükçekmece ailemin ve tüm ulusumuzun yeni yılını kutluyor, herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. 2025 yılı barış, huzur, mutluluk ve özgürlük yılı olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL