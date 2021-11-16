Büyükşehir'de 'ayın personelleri' ödüllendirildi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı ikinci oturumunda, yaptıkları çalışmalarla kuruma ve şehre katkı sunan belediye personelleri ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı ikinci oturumu, Başkanvekil Ahmet Yıldız'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde ekim ayında yaptıkları çalışmalarla kuruma ve şehre katkı sunan belediye personelleri ödüllendirildi. Yaptıkları çalışmalarla zamandan ve kurum harcamalarında önemli bir tasarruf sağlayan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli Merve Akarsu, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Salih Kuş, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü personeli Furkan Uğur, Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeli Ergin İnaloğlu, BUSKİ personeli Hüseyin Bayram ayın personeli seçildi. Başarılı personellere başarı belgeleri ve hediyeleri meclis üyeleri tarafından takdim edildi. - BURSA