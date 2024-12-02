Camdaki Kameraya Şaşıran Yolcu

Yerel

Erzurum Ekspresi'nde yolculuk eden bir vatandaş, içerik üreticilerinin camdan dışarı uzattığı 360 derece kamerayı fark edince ilginç anlar yaşandı. Üşüyen yolcu, vagonun penceresini kapatmaya çalışırken karşılaştığı kamera nedeniyle hayretini gizleyemedi.

Bir süre camı kapatmayı deneyen ve kamerayı fark eden vatandaş, ne olduğunu anlamak için defalarca dikkatle baktı. Kamerayı yerinden oynatan yolcu, düşürme korkusuyla oldukça tedirgin oldu. Kısa süre sonra içerik üreticileri kameranın yanına geldiğinde durumu anlayan vatandaş, olan biteni öğrendi.

Kendi görüntülerini izleyen yolcu, yaşadığı hayret ve komik durumu fark edince kahkahalara boğuldu. O anlar trende bulunan diğer yolculara da keyifli anlar yaşattı.

Erzurum Ekspresi'ndeki bu gülümseten anlar, 360 derece kameraların içerik üretiminde ne denli dikkat çekici olduğunu bir kez daha gösterdi. - ERZURUM