Alaca\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Alaca'da program düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program, şehitlik ziyareti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Belediye Kültür Salonu'nda Şehit Nedim Tuğaltay Lisesi öğrencilerinin öğretmenleri ile düzenlediği "Çanakkale geçilmez" adlı tiyatro oyunu ve türküleri ile devam etti.
Programa İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı. - ÇORUM
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.