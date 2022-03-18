Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı

18.03.2022 12:19
Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol şehit kabirlerini ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İlçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kar yağışı altında gerçekleşen törende şehitler için dualar okundu.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eşi benzeri görülmemiş büyük bir destan yazdık. Çanakkale'de atalarımızın yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Bu gün; Kıbrıs'ta, Suriye'de, Mavi Vatan'da ve daha nice coğrafyalarda bizi güçlü ve heybetli kılan da aynı ruhtur. Temeli Çanakkale'de atılan Türkiye Cumhuriyeti; bütün zorlukların üstesinden aynı inanç ve kararlılıkla gelecek, her türlü badireyi, birlik ve kardeşlik içinde aşacaktır" dedi.

Vali Yerlikaya konuşmasının devamında, "Kahraman ecdadımızın emanetlerine ve aziz vatana layık olmak için, Çanakkale Ruhu'nu sonsuza dek yaşatacak, istiklal ve istikbalimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çanakkale Zaferi'mizin 107. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum. Çanakkale'yi Geçilmez Kılan Aziz Şehitlerimiz! Gazanız mübarek, ruhunuz şad, makamınız ali olsun. Vatan size minnettar" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu, şehitlerin kabrine karanfil bırakarak şehit ailelerinin acılarını paylaştı. - İSTANBUL

Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı
Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı
Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı
Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı
Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı
Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı - Son Dakika


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