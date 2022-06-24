Canik Belediyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika
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Canik Belediyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

24.06.2022 16:24
Canik Belediyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

Canik Belediyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde farkındalık semineri düzenlendi.

Canik Belediyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde farkındalık semineri düzenlendi.

Samsun Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2025 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı eğitim seminerine Canik Belediyesi birim müdürleri ve çalışanları katıldı. 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Sosyal Çalışmacı Emel Akdere'nin sunumuyla gerçekleştirilen seminerde kadına yönelik şiddet; şiddet türleri; şiddetin yaygınlığı, nedenleri ve etkileri; şiddetle ilgili yasal düzenlemeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"Kadına şiddetin doğruluk payı yoktur"

Kadına yönelik şiddetle toplumsal mücadele verilmesi gerektiğini ifade eden Sosyal Çalışmacı Emel Akdere, "Kadına yönelik şiddet, bütün şiddet türleri gibi bir suçtur. Kadına şiddetin doğruluk payı yoktur. Kadına uygulanan şiddeti sadece kadınların sorunu olmaktan çıkarıp toplumsal bir sorun olarak görmemiz gerekir. Kadına yönelik şiddeti ancak bu şekilde çözebiliriz" dedi. Sosyal Çalışmacı Akdere, her üç kadından birisinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Çocuklar olumsuz etkileniyor

Kadına yönelik şiddet aile içerisinde yaşandığında çocukların olumsuz etkilendiğini dile getiren Sosyal Çalışmacı Akdere, "Kadına yönelik şiddet aile içerisinde yaşandığı zaman bu durumdan en fazla çocuklar etkileniyor. Çocuklarda uyum bozuklukları, kişilik bozuklukları ve intihar girişimleri yaşanabiliyor" diye konuştu.

Canik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen seminer sonrası Sosyal Çalışmacı Emel Akdere'ye hediye takdim edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Canik Belediyesi, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika

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