Çankaya Belediyesi'nden E-İmar Uygulaması ile Dijital Dönüşüm

Yerel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, "Dijital Çankaya" projesi kapsamında E-İmar uygulamasını bugün başlattı. Başvurunun tüm adımları, 'www.dijital.cankaya.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilip kolaylıkla takip edilebilecek.

Çankaya Belediyesi, hayatı kolaylaştıran insan odaklı projelerle hizmet anlayışını dijitalleştirerek çağın ihtiyaçlarına göre dönüşüyor. Dijital Çankaya projesi kapsamında Belediye, bugünden (1 Ocak 2025) itibaren E-İmar uygulamasını başlatıyor.

İlk aşamada İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan "İmar Durumu Belgesi ve Yol Kotu Tutanağı" başvuruları olmak üzere sonraki aşamada ise diğer imar işlemleri dijital olarak alınacak. Başvurunun tüm adımları 'www.dijital.cankaya.bel.tr' adresi üzerinden 7/24 gerçekleştirilip kolaylıkla takip edilebilecek.

Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle dijital platforma üye olmak gerekecek. Üyeliğin ardından vatandaşlar, platforma giriş yaparak başvuruda bulunacak. Başvuru gerçekleştikten sonra sürece ilişkin detaylar sistemden takip edilebilecek. Çevrimiçi platform sayesinde kullanıcılar işlemlerini hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yürütecek. Vatandaşlar ayrıca platformda bulunan 'Yardım' sayfası ile kullanma kılavuzu niteliğindeki örnek başvuru sürecine ilişkin eğitim videosunu izleyerek de sorun yaşadıkları adımları hızlıca çözebilecek.

Söz konusu uygulama ile vatandaşların zamandan tasarruf etmesi sağlanırken aynı zamanda fiziksel başvuru ihtiyacının ortadan kalkması ve kağıt kullanımının azaltılması hedefleniyor. Dijital hizmet ile kağıt israfının önüne geçilerek Çevre Dostu Belediyecilik anlayışı destekleniyor.