Çankaya'da İki Büyük Sergi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankaya'da İki Büyük Sergi

07.05.2022 11:21
Çankaya'da İki Büyük Sergi

Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezleri, 9 Mayıs ve 13 Mayıs'ta iki büyük sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezleri, 9 Mayıs ve 13 Mayıs'ta iki büyük sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, yeni sezondaki ilk büyük sergisinde Ressam Emin Güler'i konuk edecek. Güler'in "Umut Varsa Eğer" Sergisi 9-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Fikret Otyam'da ise sezonun ilk sergisi, 13 Mayıs'ta açılıyor Ünlü sanatçı Veli Aras Yalçınkaya'nın deneysel sergisi "Fazlalıklar", 13 Mayıs - 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde Başkentli sanatseverleri konuk edecek.

YORUMLAR
500
Çankaya Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinlikleri Çankaya Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinlikleri Çankaya Parklarında Spor Başlıyor Çankaya Parklarında Spor Başlıyor

Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli, Çankaya, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çankaya'da İki Büyük Sergi - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çankaya'da İki Büyük Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement