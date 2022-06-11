Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama - Son Dakika
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Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama

11.06.2022 11:44
Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilaçlama çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve çöpleri ilaçlayarak önlem alıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilaçlama çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve çöpleri ilaçlayarak önlem alıyor.

Çankaya Belediyesi sineklere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte sineklere karşı önlem alan belediye ekipleri üreme alanlarını ilaçlıyor.

Bahar yağmurlarıyla artan ve "jit" adı verilen sulak ve bataklık alanlarda üreyen sivrisineklerin larvalarını henüz gelişmeden ortadan kaldırmak için özel larvasit kullanan Çankaya Belediyesi ekipleri, sorunu kaynağında yok ediyor. Ayrıca, karasineklere karşı da ilaçlamalar, ilçe genelinde başta çöp alanları olmak üzere birçok noktada kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor.

Sivrisinek ve karasinek dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla yürütülen çalışmalar ile Çankayalı vatandaşların bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.

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Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Karne Şenliği Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Karne Şenliği
Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama - Son Dakika

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