Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği - Son Dakika
Üye Girişi

Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği

27.04.2022 11:37

Çankaya Belediyesi'nin üretimine devam ettiği yazlık çiçekler, parklara dikilecek olgunluğa erişti. Rengarenk 300 bin çiçek, ilkbahar ve yaz aylarında Çankaya parklarını süsleyecek.

Çankaya Belediyesi'nin üretimine devam ettiği yazlık çiçekler, parklara dikilecek olgunluğa erişti. Rengarenk 300 bin çiçek, ilkbahar ve yaz aylarında Çankaya parklarını süsleyecek.

Yılın her mevsimi çiçek üretimi yapan Çankaya Belediyesi, kış aylarının ardından üretimine başladığı yazlık çiçekleri, Mayıs ayından itibaren parklara dikmeye başlıyor.

Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan kendi seralarında kendi işçileriyle maliyeti minimuna indirerek üretim yapan Çankaya Belediyesi, ilkbahar ve yaz ayları için hedeflediği 300 bin çiçek için çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl yaz için kadife, petunya, top kadife, kırçıllı kadife, aslanağzı, vapur dumanı, horozibiği, yıldız, zinya, vinka ve gazanya çiçeklerini üreten Çankaya Belediyesi, bu yıl Bodrum Papatyası, Yeni Gine ve küpe çiçeklerini de üretim çalışmalarına ekledi.

Mayıs başında dikilmeye başlanacak 300 bin yaz çiçeği ile Çankaya'nın parkları gökkuşağının renklerine bürünecek.

Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği
Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği
Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği
Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği

YORUMLAR
500
Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu 23 Nisan'ı Kutladı Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu 23 Nisan'ı Kutladı

Çankaya Belediyesi, İlkbahar, Çankaya, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:27 Yangını çeken gazeteci itfaiye personelinin saldırısına uğradı: Çekme lan
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
11:10 Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:46:57. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement