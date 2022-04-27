Çankaya Parklarına 300 Bin Yaz Çiçeği - Son Dakika

Çankaya Belediyesi'nin üretimine devam ettiği yazlık çiçekler, parklara dikilecek olgunluğa erişti. Rengarenk 300 bin çiçek, ilkbahar ve yaz aylarında Çankaya parklarını süsleyecek.

Yılın her mevsimi çiçek üretimi yapan Çankaya Belediyesi, kış aylarının ardından üretimine başladığı yazlık çiçekleri, Mayıs ayından itibaren parklara dikmeye başlıyor.

Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan kendi seralarında kendi işçileriyle maliyeti minimuna indirerek üretim yapan Çankaya Belediyesi, ilkbahar ve yaz ayları için hedeflediği 300 bin çiçek için çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl yaz için kadife, petunya, top kadife, kırçıllı kadife, aslanağzı, vapur dumanı, horozibiği, yıldız, zinya, vinka ve gazanya çiçeklerini üreten Çankaya Belediyesi, bu yıl Bodrum Papatyası, Yeni Gine ve küpe çiçeklerini de üretim çalışmalarına ekledi.

Mayıs başında dikilmeye başlanacak 300 bin yaz çiçeği ile Çankaya'nın parkları gökkuşağının renklerine bürünecek.