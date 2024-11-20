Çankırı'da Apartman Dairesinde Yangın

Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi
ÇANKIRI - Çankırı'da çıkan yangında alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi.
Olay, il merkezi Yapraklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan apartmanda yaşayan Yelekci ailesine evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 vatandaşa ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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