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Çankırı'da vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti.

Çankırı'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Yüzlerce kişi, il merkezinde bulunan 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Camide düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildiği program dualarla son buldu. - ÇANKIRI