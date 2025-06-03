Çankırı'da ayı, yaralı kurt ve domuz sürüsü fotokapanda
ÇANKIRI - Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar ile yaralı kurt, ayı, domuz sürüsü ve yaban tavşanı görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Yaralı kurt, ayı, domuz sürüsü ve yaban tavşanı yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde yaralı bir kurdun ormanda yürüdüğü görüldü.
Öte yandan, bölgede yiyecek arayan ayı, domuz sürüsü ve yaban tavşanı da fotokapan kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Çankırı'da Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
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