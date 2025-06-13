Çankırı'da yaban hayatı kamerada
ÇANKIRI - Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar ile boz ayı, vaşak, çakal ve kurt görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Boz ayı, nesli tehlike altında olan vaşak, çakal ve kurt yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde bölgede yiyecek arayan yaban hayvanlarının ormanda yürüdüğü görüldü.
Son Dakika › Yerel › Çankırı'da Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
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