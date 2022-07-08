Cankurtaranlar bayramda hayat nöbetinde - Son Dakika
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Cankurtaranlar bayramda hayat nöbetinde

08.07.2022 16:38
Cankurtaranlar bayramda hayat nöbetinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı'nda oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerini alarak hayat nöbeti tutacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı'nda oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerini alarak hayat nöbeti tutacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürüyor. Sezon boyunca yaklaşık 100 boğulma vakasına müdahale eden ekipler, plajlarda beklenen bayram yoğunluğu sebebiyle yüzme alanlarını plaj mantarları ile genişletiyor. 40 cankurtaran Karasu'da, 18 cankurtaran Kocaali'de ve 3 cankurtaran ise Kaynarca'da olmak üzere toplam 61 personel hizmet verecek. 46 cankurtaran kulesi, 4 jet ski, zodyak bot ve hizmet araçları ile boğulma vakalarına müdahale eden ekipler saat 10.00-19.00 arasında vatandaşların güvenliğini sağlamak adına görev başında olacaklar. Yaşanabilecek bayram yoğunluğundan dolayı önlemleri arttıran cankurtaranlar bayram tatili öncesi bir toplantı gerçekleştirerek mantarla yüzme alanlarını genişletme kararı aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cankurtaran ekiplerimiz Bayram boyunca da Karadeniz sahillerinde görevlerinin başında olacak. Yaşanacak olan bayram yoğunluğundan dolayı deniz mantarları ile yüzme alanlarımızı genişlettik. Jet skilerimiz ile yüzme alanlarının hemen dışında sürekli devriye gezeceğiz. Denize girmenin tehlikeli olduğu yerlerdeki tabelaları çoğalttık. Ayrıca Rip Akıntısı konusunda ise vatandaşlarımıza sürekli broşür dağıtarak bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımıza da kurallara uymalarını rica ediyoruz ve hayırlı bayramlar diliyoruz. Hizmet vermediğimiz, nöbette olmadığımız anlarda denize girmemeleri konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cankurtaranlar bayramda hayat nöbetinde - Son Dakika

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