Üye Girişi
Çarşamba'da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor - Son Dakika

Çarşamba'da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor

15.02.2022 14:17
Çarşamba'da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Devlet Hastanesi iş birliği ile sokak hayvanları yalnız kalmıyor.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Devlet Hastanesi iş birliği ile sokak hayvanları yalnız kalmıyor. Hastanenin yemek artıkları toplanarak belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Devlet Hastanesi iş birliği ile yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çarşamba Devlet Hastanesi'nden çıkan artık yemekler çöpe dökülmüyor. Toplanan yemekler, Çarşamba Belediyesi tarafından, ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilen mama kaplarına koyularak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

"Her canlının yanındayız"

Sokak hayvanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz ilçemizde yaşayan her canlının yanında olarak bakımından beslenmesine kadar destek olmaya devam edeceğiz. İlçemizin çeşitli yerlerine yerleştirdiğimiz mama evleri ile düzenli olarak can dostlarımızın mama ve su ihtiyacını karşılıyor, belediyemiz veteriner hekimleri ile tedavilerini, bakımlarını sürdürüyoruz. Çarşamba Devlet Hastanemiz ile Sıfır Atık Projesi kapsamında da hastaneden toplanan artık yemekleri, can dostlarımıza ulaştırıyoruz. Artık yemekleri özel olarak toplayıp biriktirerek sokak hayvanlarımıza mama desteği sağlıyoruz. Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimimiz Uzm. Dr. Uğur Sezgin ile birlikte güzel bir projeyi yürütüyoruz. Geri dönüşüm, sıfır atık mahiyetinde önemli bir proje. Hem yemeklerimiz israf olmuyor hem can dostlarımız doyuyor" diye konuştu.

Konuya dair açıklamada bulunan Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, "Çarşamba Belediyemiz ile birlikte böyle bir projeye imza attık. Sıfır Atık Projesi ile hastanemizdeki artık yemeklere çöpe dökülmüyor, sokak hayvanlarımıza mama oluyor. Belediye Başkanımız Halit Doğan'a verdiği destekler için teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Çarşamba'da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Devlet Hastanesi, Halit Doğan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çarşamba'da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:25:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çarşamba'da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement