Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi - Son Dakika
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Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

03.03.2022 13:30
Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Kuran Kursu'nda öğrenim gören hafızlar için program düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Kuran Kursu'nda öğrenim gören hafızlar için program düzenlendi.

2022 yılının '1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavında' başarılı olan hafızlar için Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Kuran Kursu'nda program düzenlendi. Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe; Müftülük personeli, Kur'an Kursu personeli ve veliler katıldı. Hafız öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle program başlarken ilahi dinletileri ile devam etti.

İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, konuşmasında hafızlığını ikmal eden öğrencileri tebrik ederken sözlerine şu şekilde devam etti:

"Onları bizlere emanet eden ailelere, onları büyük bir özveri ile yetiştiren Kurs Öğreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Hafız olan altı öğrenciye hediye takdiminin ardından kesilen pasta ile program sonlandı. - ZONGULDAK

Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi
Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi
Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi
Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

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Ömer Halisdemir, Kuran-ı Kerim, Çaycuma, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi - Son Dakika


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