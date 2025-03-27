Çaycuma\'da Manda Sütü Eğitimi

Çaycuma'da, manda sütü ve süt ürünlerinin üretim kalitesini artırmak, coğrafi işaret kullanımını yaygınlaştırmak ve pazarlama süreçlerini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenlenmeye devam ediyor.

BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) destekli proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, süt hijyeni, manda beslenmesi, ürünlerin paketlenmesi ve pazarlanması gibi konular ele alınıyor.

Bölgedeki üreticilerin bilinçlenmesini ve manda sütü ile yoğurt, peynir gibi ürünlerin katma değer kazanmasını hedefleyen bu çalışmalar, Çaycuma'nın marka değerini artırmaya katkı sağlıyor. Eğitimlerin yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, uzmanlar hijyen ve besleme teknikleri üzerine detaylı bilgiler sunuyor. - ZONGULDAK