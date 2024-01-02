Çayırova'da 2023 yılında bin 558 çift mutluluğa "evet" dedi.

Nüfusun her geçen yıl bir önceki yıla göre arttığı Çayırova'da, nikah işlemleri sayıları da artıyor. Buna göre 2023 yılında da Çayırova'da kıyılan nikah sayısı geçen yıla oranla artmış durumda. Çayırova Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvuran bin 558 çiftin nikahı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yer alan nikah salonlarında kıyıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı çiftlerin nikah akdini gerçekleştirerek, dünyaevine giren Çayırovalıların mutluluklarını paylaştı. - KOCAELİ