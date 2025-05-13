Çayırova\'da Özel Bireylere Asker Kınası Düzenlendi

Çayırova'da 12 özel birey için asker kınası düzenlendi. Derince Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'na temsili askerlik vazifesi için gidecek özel bireyler için gerçekleştirilen kına programında, özel bireylerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi özel bir programa daha ev sahipliği yaptı. Merkezde eğitim alan 12 özel birey için asker kınası etkinliği düzenlendi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin de mutluluklarına ortak olduğu özel bireyler, Derince Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda temsili askerlik vazifesini yerine getirmeden önce kına etkinliğinde doyasıya eğlendi.

İlk olarak Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Türk Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan kına gecesi etkinliğinde konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Askerlik bizim için çok kutsal bir görev, burada temsili de olsa özel çocuklarımızı hep birlikte askere uğurlayacağız. Rabbim hepsine hayırlı teskereler nasip eylesin. Askerlik ocağı, peygamberlik ocağıdır" dedi. Başkan Çiftçi, daha sonrasında askere gidecek özel bireylere asker künyesi ve asker çantası hediye etti. Gençlerle birlikte hep birlikte Türk Bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çiftçi, hayırlı tezkereler diledi.

Dev Türk bayrağı açan özel bireylere askerlik kınalarını da aileleri yaktı. - KOCAELİ