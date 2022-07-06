Çayırova'da sünnet şöleni - Son Dakika
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Çayırova'da sünnet şöleni

06.07.2022 12:19
Çayırova'da sünnet şöleni

650 çocuğu sünnet ettiren Çayırova Belediyesi, geleneksel sünnet şöleni düzenledi.

650 çocuğu sünnet ettiren Çayırova Belediyesi, geleneksel sünnet şöleni düzenledi.

Çayırova'da yaşayan 650 çocuğu sünnet ettiren Çayırova Belediyesi, çocuklar ve ailelerinin birlikte eğlenmeleri için iki yıl aradan sonra yeniden sünnet şöleni düzenledi. Sünnet şöleninin startı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi açık otoparkından başlayan konvoy ile verildi. Süslenen açık otobüse çocuklarla birlikte binen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaf ve vatandaşları selamladı. 2 yılın ardından sünnet şöleninin yapıldığını söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'mızı büyük bir aile olarak görüyorum, her birinizi bu ailenin ferdi olarak görüyorum. Bu sene 650 yavrumuzu sünnet ettirdik. Bugün yavrularımızın mutluluğuna ortak oluyoruz. Rabbim sağlık versin, her bir yavrumuzun bahtını açık eylesin" dedi.

Sihirbaz, palyaço, jonglör gösterilerinin yapıldığı, şişme oyun parkının kurulduğu şölende, çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Bünyamin Çiftçi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova'da sünnet şöleni - Son Dakika

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