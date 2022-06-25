Cemal Süreya memleketinde heykeli ve şiirleriyle yaşatılıyor - Son Dakika
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Cemal Süreya memleketinde heykeli ve şiirleriyle yaşatılıyor

25.06.2022 23:13

Türk şiirinin önde gelen isimlerinden ve ikinci yeni akımın öncülerinden olan Cemal Süreya, doğum yeri olan Tunceli'nin Pülümür ilçesinde heykeli, fotoğrafları ve şiirleriyle yaşatılıyor.

Türk şiirinin önde gelen isimlerinden ve ikinci yeni akımın öncülerinden olan Cemal Süreya, doğum yeri olan Tunceli'nin Pülümür ilçesinde heykeli, fotoğrafları ve şiirleriyle yaşatılıyor.

Pülümür Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla ünlü şairin daha önce yapılan heykelinin, heykeltıraş tarafından tamiri gerçekleştirilirken, kaidesi yeniden düzenlendi. Çalışma neticesinde ayrıca cadde ve sokaklara şairin şiirleri yazılarak duvarlara fotoğrafları çizildi.

İlçede bulunan bir geçide Cemal Süreya'nın "Sürgün" şiirinden esinlenerek tren betimlemesi yapan Street Art (sokak sanatçısı) Nomorelies, "On yıldan daha uzun süredir bu tarz işleri yapıyorum. Bugün de burada bulunma, Pülümür'de bulunma nedenim; Pülümür Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesinin beraber yaptıkları bir proje. Bu bölgeden çıkmış olan, doğmuş olan Cemal Süreya'nın bir eserini halkın sürgün geçidi olarak adlandırdıkları geçide bir tren betimlemesi, Cemal Süreya'nın şiirinde geçen tren betimlemesi yapmak için bir tasarım ortaya çıkardım. Umarım herkes çok sever" dedi.

Cemal Süreya için yapılan çalışmaları anlatan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise "Süreya, ilçemizde gözlerini açmış şair ve yazardır. Benden önceki belediye başkanımız döneminde ilçemizle özdeşleştirmek adına bir heykeli yaptırılmış ayrıca bu caddeye Cemal Süreya Caddesi adı verilmişti" diye konuştu.

Projeyi genişletmek adına çalışma yaptıklarını aktaran Tosun, "Bu projeyi Cemal Süreya'yı daha tanınır, bilinir kılmak adına başlattık. Projeyi Beşiktaş Belediyesi ile ortaklaştırdık. İlk etapta heykelin bakımı yapıldı heykeltıraş tarafından. Kaidesi yenilendi. Yeniden düzenlendi. Daha görünür kılınması için daha geniş ve yüksek yeni bir kaide yaptırdık. Onun dışında caddelerde, sokaklarda şiirlerini ve sözlerini yazdırdık. İlçemize gelenlerin geldiklerinde Pülümür'de Cemal Süreya ile daha fazla baş başa kalmasıyla ilgili bir çalışmaydı. Beşiktaş Belediyesi'nden gelen arkadaş duvar resimlerini yaptı" şeklinde konuştu.

Projenin devam edeceğini belirten Başkan Müslüm Tosun, "Bu ilçemizi kültürle, sanatla öne çıkmasını amaçlayan bir çalışmamız. Önümüzdeki süreçte belki imza günleri, şairleri buluşturmak gibi yıllara yayılabilecek bir proje. Turlar geldiğinde buradaki fotoğrafları gördüklerinde Cemal Süreya'nın buralı olduğunu, Cemal Süreya ile ilgili çalışmaların burada devam ettiğini bilecekler. Burada emek sarf eden sanatçı dostlarımıza, heykeltıraşlara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beye ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra Cemal Süreya'yı daha fazla gündeme taşırız. Gelen dostlarımız burada gördüklerinde Cemal Süreya'ya daha fazla zaman tanıma fırsatı bulabilirler" ifadelerini kullandı.

(Ercan Topaç/İHA)

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Kaynak: İHA

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