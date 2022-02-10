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Cemre öncesi son kar - Son Dakika

Cemre öncesi son kar

10.02.2022 15:07
Cemre öncesi son kar

Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' havaya düşmeden önce son kar yağdı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' havaya düşmeden önce son kar yağdı.

Halk arasında 'baharın müjdeleyicisi' olarak bilinen cemrenin ilki cumartesi günü havaya düşecek. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek. Cemre havaya düşmeden önce ise kente son kar yağışı gerçekleşti.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. - KAYSERİ

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Cumartesi, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cemre öncesi son kar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemre öncesi son kar - Son Dakika
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