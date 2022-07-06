Ceyhan, bayrama hazır - Son Dakika
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Ceyhan, bayrama hazır

06.07.2022 09:49
Ceyhan, bayrama hazır

Ceyhan Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ceyhan Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem çalışmaları yerinde inceledi. Zabıta, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin tamamına dağılarak vatandaşların talep ve isteklerini yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Başkan Hülya Erdem, Kurban Bayramı'nın huzurlu ve sağlıklı geçmesi için belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Ceyhan Bölge Trafik karşısı, Mercimek Yolu üzeri Hayvan Pazarı'nda canlı hayvan satışlarının devam ettiğini belirten Başkan Erdem, Ceyhanlı vatandaşların mahallelerinde perşembe ve cumartesi günü kurulan pazar yerlerinde kurban kesimi yapabileceğini söyledi.

Başkan Hülya Erdem, ayrıca Ceyhan Belediyesi olarak vatandaşlar için özel kurban kesim alanı olarak belirledikleri adresleri şöyle sıraladı:

Hürriyet Mahallesi Tuğba Sokak No. 46, Büyükmangıt Mahallesi Şehit Cumali Yılmaz Sokak No. 52, Büyükmangıt Mahallesi, Toktamış Mahallesi 8009 Sk No. 127, Toktamış Mahallesi 8004 Sk, Büyükmangıt Mahallesi 3426 Sk. No. 11, İstiklal Mahallesi Adnan Menderes Blv. No. 105 (Özaydın Tarım), Büyük Kırım Mahallesi Arif Yaltır Cad. No. 50 (Uğur Otopark), Şehit Hacı İbrahim Mah. 556 Sk. No.4, Toktamış Mahallesi 8004 Sk. No. 51, Büyükmangıt Mah. Şehit Cumali Yılmaz Sk. No.19, Civantayak Mah. Atatürk Cad. No.11, Muradiye Mah. Adana Cad. No.63 (Onur Kasabı), Büyükmangıt Mahallesi; 3412 Sk. No.1, 5434 Sk. No.23, 3409 Sk. No.1, 3401 Sk. No. 134, 3401 Sk. No.43, Kazım Karabekir Cad. 3406 Sk. No.33, 3406 Sk. No. 14, Şehit Osman Avcı Cad. No. 21, No.1, No. 12/1, No.5, Atatürk Mah. Adana Cad. No. 89, Cumhuriyet Mah. Yavuz Bülent Bakiler Blv. (İpek Kasabı), Kıvrıklı Mah. Küme Evleri Besi Çiftliği, Toktamış Mah. 8004 Sk. No.16, 8004 Sk. No.8/5. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceyhan, bayrama hazır - Son Dakika

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