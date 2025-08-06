Ceylanpınar Gümrük Müdürü Uğurlandı

Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne tayini çıkan Ceylanpınar Gümrük Müdürü, düzenlenen yemekli programla uğurlandı.

Ceylanpınar Gümrük Müdürü olarak görev yapan ve Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne tayini çıkan Şakir Atlı için veda yemeği düzenlendi. Atlı'nın yeni görevine uğurlanması vesilesiyle bir araya gelen protokol ve ilçe halkı, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yemeğe, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Bilkay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Sakallı, gümrük çalışanları ve ilçe esnafı katıldı. Gecede yapılan konuşmalarda, Atlı'nın Ceylanpınar'daki görev süresince gösterdiği özverili çalışmalar ve ilçe ile kurduğu güçlü bağ vurgulandı. Başsavcı Bilkay ve Emniyet Müdürü Özdemir, Atlı'ya yeni görevinde başarılar dilerken, gümrük çalışanları ve esnaf da kendisinin Ceylanpınar'a yaptığı katkılardan dolayı minnettarlıklarını dile getirdi. Duygusal anların yaşandığı gecede, konuşan Şakir Atlı, Ceylanpınar'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek herkese teşekkür etti. Atlı, veda yemeğinin ardından yeni görev yeri olan Ankara'ya uğurlandı. - ŞANLIURFA