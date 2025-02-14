CHP'den Daire Müdürlerine Tepki - Son Dakika
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CHP'den Daire Müdürlerine Tepki

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CHP Çorum İl Başkanı, müdürlerin AKP İl Başkanı'na ziyareti nedeniyle tarafsızlıklarını yitirdiklerini belirtti.

14.02.2025 12:46
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Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, ildeki müdürlerin AKP İl Başkanı Yakup Alar'a hayırlı olsun ziyaretine gitmesine tepki gösterdi. Solmaz, "Söz konusu daire müdürlerimize temsil ettikleri makamların AKP'nin il başkanlığı makamına giderek tarafsızlığını yitirmesine ve de AKP'nin daire müdürleri olmayı bir kenara bırakıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daire müdürü olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak zorunda kaldık" dedi.

Çorum'da geçtiğimiz haftalarda AK Parti İl Başkanı olan Yakup Alar'a İl SGK Müdürü Ömer Tök, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve İl Tarım Müdürü Hayrullah Göktekin'in hayırlı olsun ziyaretine gitmesine CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz'dan tepki geldi.

Solmaz, "Geçtiğimiz hafta, atanmış AKP İl Başkanına SGK İl Müdürü Ömer Tök, daha sonra Milli Eğitim İl Müdürü Cemil Çağlar ve en sonunda il Tarım Müdürü Hayrullah Göktekin parti binasına giderek neredeyse bir biat göstergesi haline getirerek hayırlı olsun ziyaretlerini üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız. Söz konusu daire müdürlerimize temsil ettikleri makamların AKP'nin il başkanlığı makamına giderek tarafsızlığını yitirmesine ve de AKP'nin daire müdürleri olmayı bir kenara bırakıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daire müdürü olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak zorunda kaldık.

"Ziyarete giden daire müdürlerini istifaya davet ediyoruz"

Bu hareketler başta bu kurumları temsil eden kişilerin, devletin temsil kabiliyeti olmayan bir makamda sadece bir il başkanlığı makamına gidip, başka siyasi partileri ziyaret etmeyip, sadece ilgili kuruma giderek bu ziyaretleri yapmaları ilerleyen dönemde gerek bu dairelere işe alımlarda gerek bu dairelerde iş talimatlarında emir ve talimatların nereden geldiği sorusunu kafalarda bırakmaktadır. Bu sebepten dolayı biz, ilgili müdürlerimize bir çağrı da bulunuyoruz; derhal işgal ettiğiniz bu makamları tarafsızlığını yitiren bu hareketlerle beraber güvenirlilik ve itibarını zedelememeleri için AKP'nin değil, devletin müdürleri olmaya davet ederek, olmayacaksa da istifalarını verip, eğer siyasette bir gelecek ikbal düşünüyorlarsa çıkar partisi olan malum siyasi partiye kayıtlarını yaptırıp aktif siyasete girmelerini tavsiye ediyoruz. Bu tür gelişmeleri de her zaman takip etmeye ve sorgulamaya da peşini bırakmamaya da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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