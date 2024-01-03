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"Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, açık bir sabotaj girişimi var"

CHP Genel Başkanı Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.