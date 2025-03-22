CHP Kırıkkale'de Ön Seçim Çağrısı

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, partisinin 23 Mart'ta yapacağı cumhurbaşkanı adayını belirleme ön seçimi için tüm üyeleri ve demokrasiye inananları oy kullanmaya davet etti.

CHP İl Başkanı Bozdağ, 23 Mart'ta herkesi oy kullanmaya davet etti. ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Biz ayın 23'ünde 3 bin 200 kayıtlı seçmenimizle sandığa gideceğiz. Ayrıca dayanışma sandıkları da olacak. Daha önce aldığımız karara istinaden Büyükşehir Parkında sandıklarımızı kuracaktık. Ancak Valiliğin yasak kararından sonra sandıklarımızı parti binamızda kuracağız. Tüm üyelerimizi tüm halkımızı oy vermeye, Ekrem Başkana hukuka, hakka, anayasaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Hepsine şimdiden teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.