Çiftçi belediye Talas - Son Dakika
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Çiftçi belediye Talas

21.06.2022 14:11
Çiftçi belediye Talas

Talas Belediyesi'nin ilçe tarım ve hayvancılığına katkı sağlamak amacıyla ekimini yaptığı hayvan yemi bitkisi olan Macar Fiği'nin hasadına başlandı.

Talas Belediyesi'nin ilçe tarım ve hayvancılığına katkı sağlamak amacıyla ekimini yaptığı hayvan yemi bitkisi olan Macar Fiği'nin hasadına başlandı.

Yaklaşık 80 ton ürün elde edilmesi beklenen hasattan elde edilen yem bitkisi, ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilere uygun fiyatla verilecek. Ekiminden biçimine tamamen Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde hayvan yetiştiriciliğinin önemli bir kısmını oluşturan yem bitkisi üretilerek ilçe hayvancılığına katkı sağlanıyor. Abdullah Gül Üniversitesi arazisi ile ilçe genelinde çeşitli arazilerden toplam 360 dekara ekimi yapılan Macar fiğinin sezonla birlikte hasadı gerçekleştiriliyor.

Talas Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla elde edilecek Macar Fiği'nin Talaslı üreticilere kilosu 1.5 liradan verilmesi kararlaştırılmıştı. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek ve macar fiği tohumu desteği ile çiftçilerin yanında olmaya devam eden Talas Belediyesi, toplam 63 ton kuru baklagil tohumu ve 22 ton macar fiği yem bitkisi dağıtımı yaptı.

Ayrıca kış döneminin verimli geçmesi amacıyla kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere teorik ve pratik eğitimler veriliyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçi belediye Talas - Son Dakika

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