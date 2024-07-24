Çiftçiler Buğday Fiyatlarındaki Düşüşe Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çiftçiler Buğday Fiyatlarındaki Düşüşe Tepki Gösterdi

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Çorum Ticaret Borsası'na buğdaylarını satmak için gelen çiftçiler, bu yılki buğday fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olmasına tepki gösterdi. Artan tohum ve mazot fiyatlarına rağmen çiftçiler, düşen fiyatlar nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti. Çiftçiler, üç tane tüccarın elinde kaderlerinin olduğunu ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

24.07.2024 16:47
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum Ticaret Borsası'na buğdaylarını satmak için gelen çiftçiler,  bu yılki buğday fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olmasına tepki gösterdi. Çiftçi Satılmış Çağlar, "Pazartesi günü şu buğdayın aynısını 9 bin liraya sattım. Buğday aynı evimin önünden doldurup geliyorum. Bugün 7,5 lira çıkıyor buğday. Bir bardak çay 10 lira ama bir kilo buğday ile biz bir bardak çay içemiyoruz" dedi.

Çorum Ticaret Borsası'na buğdaylarını getiren çiftçiler, artan tohum ve mazot fiyatlarına rağmen bu yılın buğday fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olduğunu dile getirdi.

"Bir kilo buğdaya bir bardak çay içemiyoruz"

Çiftçi Satılmış Çağlar, "Pazartesi günü şu buğdayın aynısını 9 bin liraya sattım. Buğday aynı evimin önünden doldurup geliyorum. Bugün 7,5 liraya çıkıyor bu buğday. Geçen yıl bu buğdayın tohumunu ben 19 liraya aldım. Sertifikalı olarak. Bu yıl 25 lira bunun tohumluğu şurada bir bardak çay 10 lira ama bir kilo buğday ile biz bir bardak çay içemiyoruz. Rezillik işte içeride görebilirsiniz bedava" dedi.

"Koskoca Çorum çiftçisinin kaderi üç tane tüccarın elinde"

Çiftçi Devrim Bayrak ise şunları söyledi:

"Üç tane tüccarın elinde kaderimiz, üç tane tüccarın elinde girerlerse keyiflerine göre giriyorlar. Girmezlerse çiftçiler böyle bekliyor. Kimi iptal ettiriyor. Kimi veriyor gidiyor. Herkesin borcu var, derdi var sonuçta. Mazot geçen sene seçimden önce 16,30'a aldım. Şu an 45 lira. Geçen sene buğdayı 8 liraya verdik şu an 7,5 lira. Çiftçiden üretim bekliyorlar. Ülke ekonomisine katkı bekliyorlar hadi bakalım ne yapalım biz. Ne yapalım arkadaşlar biz isyan mı edelim yani. Üç tane çiftçinin elinde kaderimiz. Koskoca Çorum çiftçisinin kaderi üç tane tüccarın elinde. Böyle saçmalık olur mu? Şimdi arkadaşların hepsi dinliyor. Hiç kimseden de çıt yok. Kimseden ses yok. Böyle bir düzen böyle bir şey olur mu ya yazık. Herkesin borcu vardır bakın şu adam 70- 80 yaşında gelmiş buraya üç beş kuruş para kazanayım diye ya. Güvenlik şimdi arkadaşları dışarı kovdu, kimse sesimizi duymasın diye güvenlik dışarı kovdu. Bence içeriyi çekin arkadaşlar, milletin rezilliğini orada görün. Yapacak bir şey yok."

"Cebimde 200 lira param var. 200 lira ne yapılır?"

Çiftçi Ali Rıza Çimen, "Ne bakanları bakıyor, ne il başkanları bakıyor, ne ilçe başkanları... Bir günden bir güne buraya gelip de bu köylünün hali ne diyen yok. Oy zamanı ne güzel geliyorlar tıpış tıpış geliyorlar. Köylü bir tuvalete 15 liraya gidiyor. Bir bardak çayı 10 liraya içiyor. Buğdayı 7 liradan 7,5 liradan veriyor en fazla. Günah yazık. Parayı da vermiyorlar. 1 gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra yazık günah değil mi? Herkesin borcu var, derdi yok. Ben giderken şimdi motoruma mazot alacağım. Cebimde 200 lira param var. 200 lira ne yapar. Soruyorum ben sana hesabına atıyorum diyor. Günah bunlar yazık. Bu millete yazık. Ben 75 yaşındayım arkadaş yazık günah değil mi" diye konuştu.

Çiftçiler Buğday Fiyatlarındaki Düşüşe Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiftçiler Buğday Fiyatlarındaki Düşüşe Tepki Gösterdi - Son Dakika

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