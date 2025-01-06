Çiftçilere Destek Bilgilendirme Toplantıları

Yerel

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Ayvazlar, Gemiciler ve Adaköy köylerinde tarımsal ve hayvansal destekleme programlarına ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Toplantılarda, çiftçilere devletin sunduğu teşvik ve destek programlarına dair detaylı bilgiler aktarıldı. Katılımcılara, tarım ve hayvancılık sektöründe sunulan desteklerin nasıl alınacağı ve bu desteklerden maksimum fayda sağlanabileceği anlatıldı. Çiftçiler, yeni teşvikler ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirilirken, yerel kalkınmayı destekleyen uygulamalara dair sorularını da yetkililere yöneltti.

Bunun yanı sıra, toplantılarda Kahverengi Kokarca Böceği ile mücadele konusu ele alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu zararlının tarım alanlarına verebileceği zararlar hakkında bilgilendirme yaparken, özellikle kışlak mücadelenin önemine vurgu yaptı. Çiftçilere etkili mücadele yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu. - ZONGULDAK