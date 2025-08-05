Çiftçilere Muayene Kolaylığı Talebi - Son Dakika
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Çiftçilere Muayene Kolaylığı Talebi

Çiftçilere Muayene Kolaylığı Talebi
05.08.2025 08:56
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Yüreğir Ziraat Odası, çiftçiler için araç muayenelerinde kolaylık ve bildirim isteğinde bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilere araç muayeneleri sırasında kolaylık tanınmasını istedi.

Doğan, tarım sektörünün bel kemiğini oluşturan traktörler, tarımsal araçlar ve özellikle çiftçilerin sıklıkla kullandığı pikap ve hafif ticari araçların üretim sürecinde en önemli iş ortakları olduğunu vurguladı. Ancak, TÜVTürk'ün zorunlu muayene uygulamalarında çiftçilere zamanında bildirim yapılmamasının mağduriyetlere yol açtığını savunarak, "Çiftçilerimiz yoğun üretim süreci içerisinde, özellikle ekim ve hasat dönemlerinde muayene tarihlerinin takibini yapmakta zorlanmaktadır. Bunun sonucunda ya cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmakta ya da tarımsal faaliyetlerini aksatacak şekilde plan dışı zaman kaybı yaşamaktadır" dedi.

"Muayene periyotlarının gözden geçirilmesi şart"

Çiftçilerin çoğunluğunun pikap ve hafif ticari araç kullandığına dikkat çeken Doğan şöyle devam etti:

"Mevcut durumda bu araçların muayeneleri yılda bir kez yapılmak zorunda. Ancak bu araçlarda binek araçlar gibi iki yılda bir muayeneye tabi tutulması gerekir. Çiftçilerin ekstra maliyetlerden kurtarılması gerekir."

SMS ve E-posta ile bildirim talebi

Doğan ayrıca, çiftçilerin muayene zamanlarını kaçırmaması için TÜVTürk'ün diğer resmi kurumlarda olduğu gibi SMS veya e-posta yoluyla çiftçilere muayene tarihlerini önceden bildirmesini talep ederek, "Bu uygulama hem çiftçimizin iş gücünü hem de zamanını koruyacak, çiftçimize yapılacak olan pozitif ayrımcılık ülkemiz tarımının verimliliğine katkı sağlayacaktır, bu çağrımızın dikkate alınmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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