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Çiftlikköy'de Mahalle Muhtarı Kütüphane ve Etüt Merkezi Açtı - Son Dakika
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Çiftlikköy'de Mahalle Muhtarı Kütüphane ve Etüt Merkezi Açtı

Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Muhtarı Ebru Filiz, mahallesinde hayalinin kurduğu kütüphane ve mini etüt merkezini hayata geçirdi. Muhtarlık bünyesinde kurulan kütüphane ve etüt merkezi, Çiftlikköy Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Muhtar Ebru Filiz tarafından açıldı.

Çiftlikköy\'de Mahalle Muhtarı Kütüphane ve Etüt Merkezi Açtı
03.01.2024 - 16:25,
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Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Muhtarı Ebru Filiz, mahallesinde hayalinin kurduğu kütüphane ve mini etüt merkezini hayata geçirdi.

Sahil mahallesini sakinlerinin faydalanacağı ve içinde birçok konuda kitap, dergi ve dokümanın olduğu kütüphane Muhtarı Ebru Filiz'in gayretleri ve bağışçıların destekleri ile oluşturuldu. Muhtarlık bünyesinde kurulan kütüphane ve mini etüt merkezinin açılış kurdelesini Çiftlikköy Kaymakam Ömer Bilgin, İlçe Emniyet Müdürü Sevda Veli, İlçe Milli Eğitim Müdür Muhammed Beşir ve Muhtar Ebru Filiz birlikte kesti. - YALOVA

Kaynak: İHA
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