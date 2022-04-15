Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik - Son Dakika
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Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik

15.04.2022 10:43
Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Semra Aksu Caddesi'nde trafik akışı değişecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Semra Aksu Caddesi'nde trafik akışı değişecek. Cadde cumartesi gününden (16 Nisan 2022) itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik akışı ve otobüs ulaşımı 8010 Sokak üzerinden sağlanacak. İmalatların tamamlanmasının ardından Semra Aksu Caddesi düzenlenerek yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Çiğli tramvay hattının yapımı çerçevesinde Semra Aksu Caddesi'nde ray döşeme çalışmaları nedeniyle trafik akışı değişecek. 6 ay sürmesi planlanan çalışmaların öncesinde cadde ve Ataşehir Mahallesi Muhtarlığının yanında yer alan otobüs duraklarının olduğu bölüm trafiğe kapatılacak. Ulaşım 8010 Sokak'tan geliş-gidiş olarak çift yönlü sağlanacak. Ray döşeme çalışmalarının ardından Semra Aksu Caddesi ve çevresi baştan sona yenilenecek. Yaya ulaşımının güvenliğini ve konforunu artıracak düzenleme çerçevesinde cadde belirli saatlerde araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Yayalaştırılan caddenin bir bölümünde halkın dinlenip nefes alacağı içinde yeşil alanların ve peyzaj düzenlemelerinin yer aldığı meydan oluşturulacak. Çiğli İZBAN istasyonu yanında yer alan mevcut otobüs aktarma merkezi Ataşehir Mahallesi Muhtarlığının yanına alınacak. Burası otobüs park alanı ve hareket merkezi olarak hizmet verecek. Yenilenen aktarma merkezi yeşil alanları, dinlenme ve bekleme alanları ile kentlinin yaşam kalitesini yükseltecek. - İZMİR

Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, Tramvay, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik - Son Dakika


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