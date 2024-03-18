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Çanakkale Zaferinin 109. yılı münasebetiyle Çıldır'da program düzenlendi.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı Çıldır İlçe Merkez'de bulunan şehitler anıtında, şehitlerin anısına çeleklerin sunulması, bir dakikalık saygı duruşu, şehitler anısına saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Program Çıldır İlçe Merkezde bulunan kültür merkezinde Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO tarafından hazırlanan sunumlarla devam etti. Programa Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Garnizon Komutanı Rıdvan Kök, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız tarafından yapıldı. "Mehmet Toprak Oldu" şiirin okunmasının ardından, müzik öğretmeni Bora Karasu öncülüğünde öğrencilerden oluşan koro türküler söyledi. Çıldır YBO öğrencilerinin "Cephenin Gerisindekiler" adlı tiyatro oyunu seyirciler tarafından ilgi ile izlendi. Yapılan sunumların ardından program sona erdi. - ARDAHAN