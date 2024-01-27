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Çıldır'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Çıldır'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Çıldır'da geceden başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Ekipler kar temizliği için çalışmalarını sürdürürken kar yağışı aralıksız devam ediyor. Esnaf işyerlerinin önünü temizlemeye çalışırken diğer tarafta sömestr tatilinde olan çocuklarda karın keyfini çıkarmaya çalışıyor. Kar yağışının büyükler için dile olduğunun da farkında olan olan 'Kar yağışı berekettir bazen çile olsa da ama biz kar yağışını çok seviyoruz' dediler. İş yerlerinin önünü temizleyen esnaf, 'Son birkaç yıldır bu denli bir kar yağışı ile karşı karşıya kalmamıştık. Bu yıl şiddetli yağdı 50-60 cm kar yağışı var halen daha devam ediyor. Dedelerimiz bizlere anlatırdı çok kar yağar diye alışkın değiliz ama karla mücadelemiz sürüyor' dedi. - ARDAHAN

Çıldır\'da Kar Yağışı Devam Ediyor
27.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 12:09
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Çıldır'da geceden başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Ekipler kar temizliği için çalışmalarını sürdürürken kar yağışı aralıksız devam ediyor. Esnaf işyerlerinin önünü temizlemeye çalışırken diğer tarafta sömestr tatilinde olan çocuklarda karın keyfini çıkarmaya çalışıyor.

Kar yağışının büyükler için dile olduğunun da farkında olan olan " Kar yağışı berekettir bazen çile olsa da ama biz kar yağışını çok seviyoruz" dediler.

İş yerlerinin önünü temizleyen esnaf, "Son birkaç yıldır bu denli bir kar yağışı ile karşı karşıya kalmamıştık. Bu yıl şiddetli yağdı 50-60 cm kar yağışı var halen daha devam ediyor. Dedelerimiz bizlere anlatırdı çok kar yağar diye alışkın değiliz ama karla mücadelemiz sürüyor" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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