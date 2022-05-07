Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı - Son Dakika
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Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı

07.05.2022 13:04
Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekipleri Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram eşliğinde trafikte beş adım projesini vatandaşlara anlattı.

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekipleri Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram eşliğinde trafikte beş adım projesini vatandaşlara anlattı. Trafik kazalarından ki azalışa dikkat çeken Kaymakam Bayram, sürücüler kadar yayalarında dikkatli davranması gerektiğini belirtti.

Trafikte beş adım kuralını yayalar ile paylaşan Kaymakam Bayram, yaya geçişlerinin kullanımının öneminden bahsederek "Şuan tüm Türkiye de Valilerimiz Kaymakamlarımız trafikte beş adım projesini halk ile paylaşıyor. Vatandaşlarımızın yaya geçitlerini kullanmaları,görünür olmaları, trafik ışıklarına dikkat etmeleri ve geçerken yola odaklanmasına dikkat çekiyoruz. Bu konuda özellikle gençlerimizin yürürken telefon kullanmalarının önüne geçmek istiyoruz. Bu konuda bir farkın dalık oluşturmak için Çıldır ilçemizdeki bir yaya geçit inde uygulama yaptık" dedi - ARDAHAN

Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı
Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı

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Jandarma, Hisarcık, Bayram, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı - Son Dakika
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