Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı

04.06.2022 15:25
Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'in babası Hacı Rahmi Soyer hayatını kaybetti.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'in babası Hacı Rahmi Soyer hayatını kaybetti.

Başkan Soyer ve Muharrem Soyer'in babaları Hacı Rahmi Soyer'in vefat etti. Soyer'in cenaze namazı Çınarcık Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenazede Soyer ailesi taziyeleri kabul etti. Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacı Rahmi Soyer'in naaşı İlçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye Vali Muammer Erol, Kaymakam Cemil Aksak, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - YALOVA

Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı
Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı
Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı

YORUMLAR
500
Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Kaynak: İHA

Numan Soyer, Çınarcık, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:07 Hintli blogger kendisi ile evlenmeye karar verdi! Hem davetiye bastırdı, hem de balayı organize etti
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement