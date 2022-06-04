Başkan Soyer ve Muharrem Soyer'in babaları Hacı Rahmi Soyer'in vefat etti. Soyer'in cenaze namazı Çınarcık Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenazede Soyer ailesi taziyeleri kabul etti. Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacı Rahmi Soyer'in naaşı İlçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: İHA

Numan Soyer, Çınarcık, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.