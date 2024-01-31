Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar\'ı ziyaret etti

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar'ı makamında ziyaret etti.

Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, esnafın talep ve önerilerini Başkan Uyar'dan dinledi.

İlçe hakkında çeşitli konuların ele alındığı ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Mehmet Kıvrak, "Daha modern ve yaşanılabilir bir Çine için karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda esnaf odamıza ziyarette bulunduk. Belediyemiz olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Başkanımıza ve yönetimine ilçemize sağladığı katkılar için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar ise ziyarettenduyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kıvrak'a teşekkür etti.